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ACG "High Stakes" 女子徒步裤裙 - 黑/黑/山峰白

ACG "High Stakes"

女子徒步裤裙

¥699
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。这款 ACG "High Stakes" 女子徒步裤裙可随你自如活动，从容应对户外环境。轻盈弹性面料，只需拉动拉链，即可切换造型。宽版弹性腰部设计搭配内置短裤，助你舒适应对崎岖地形。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： IM4297-010

ACG "High Stakes"

¥699

想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。这款 ACG "High Stakes" 女子徒步裤裙可随你自如活动，从容应对户外环境。轻盈弹性面料，只需拉动拉链，即可切换造型。宽版弹性腰部设计搭配内置短裤，助你舒适应对崎岖地形。

弹性设计，自由畅动

艰难爬坡？陡峭下坡？弹性针织内置短裤贴合肌肤，助你自在弯曲、灵活伸展，从容应对挑战。外层弹性梭织面料，质感轻盈。

轻松易调节设计

腰部搭配轻盈抽绳，可轻松调节贴合度；左侧采用拉链设计，提升运动自由度和舒适感。

其他细节

后身拉链口袋和内置短裤侧边口袋，可安全存放徒步基本物品

产品细节

  • 左侧裙摆饰有 ACG 刺绣标志
  • 面料：72% 锦纶/28% 氨纶。拼接/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。紧身裤/腋/胯下拼接里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶  
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： IM4297-010

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