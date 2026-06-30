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ACG "High Stakes"
女子徒步裤裙
¥699
想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。这款 ACG "High Stakes" 女子徒步裤裙可随你自如活动，从容应对户外环境。轻盈弹性面料，只需拉动拉链，即可切换造型。宽版弹性腰部设计搭配内置短裤，助你舒适应对崎岖地形。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： IM4297-010
ACG "High Stakes"
¥699
想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。这款 ACG "High Stakes" 女子徒步裤裙可随你自如活动，从容应对户外环境。轻盈弹性面料，只需拉动拉链，即可切换造型。宽版弹性腰部设计搭配内置短裤，助你舒适应对崎岖地形。
弹性设计，自由畅动
艰难爬坡？陡峭下坡？弹性针织内置短裤贴合肌肤，助你自在弯曲、灵活伸展，从容应对挑战。外层弹性梭织面料，质感轻盈。
轻松易调节设计
腰部搭配轻盈抽绳，可轻松调节贴合度；左侧采用拉链设计，提升运动自由度和舒适感。
其他细节
后身拉链口袋和内置短裤侧边口袋，可安全存放徒步基本物品
产品细节
- 左侧裙摆饰有 ACG 刺绣标志
- 面料：72% 锦纶/28% 氨纶。拼接/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。紧身裤/腋/胯下拼接里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： IM4297-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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