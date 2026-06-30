ACG "High Stakes"

¥899

想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。ACG "High Stakes" 女子拒水徒步长裤可随你自如活动，从容应对户外潮湿环境。轻盈弹性面料，结合立体剪裁设计，助你活动时减少束缚感。雨水即将来临？无需担心，面料经拒水处理，助你保持干爽，让你继续追寻美景。

弹性设计，自由畅动

四向弹性梭织面料，轻盈舒适。采用立体剪裁设计，让你自然弯曲和屈伸，助你在攀登和下坡时畅动无拘。

匠心设计，无惧雨天

细雨来袭，也不会打断你的徒步行程。拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽，让你继续探索。

轻松易调节设计

腰部搭配轻盈抽绳，裤管口配有可调节松紧抽绳，助你打造理想贴合感。