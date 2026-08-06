Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双）采用中筒版型，缔造舒适脚感。温暖面料结合符合人体构造的设计，在寒冷天气中营造恰到好处的贴合感。该款运动袜融入匠心设计，透气舒适，助你自信迈步。

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该运动袜的设计灵感源自当地辽阔的荒野和多变的气候。

Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双）采用中筒版型，缔造舒适脚感。温暖面料结合符合人体构造的设计，在寒冷天气中营造恰到好处的贴合感。该款运动袜融入匠心设计，透气舒适，助你自信迈步。

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