 
第 1 张图片，共 2 张图片
Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双） - 杉红/多色

Nike ACG "Kelley Ridge"

运动袜（1 双）

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双）采用中筒版型，缔造舒适脚感。温暖面料结合符合人体构造的设计，在寒冷天气中营造恰到好处的贴合感。该款运动袜融入匠心设计，透气舒适，助你自信迈步。


  • 显示颜色： 杉红/多色
  • 款式： CV8989-681

Nike ACG "Kelley Ridge"

20% 折让

匠心设计，透气温暖，出众贴合

Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双）采用中筒版型，缔造舒适脚感。温暖面料结合符合人体构造的设计，在寒冷天气中营造恰到好处的贴合感。该款运动袜融入匠心设计，透气舒适，助你自信迈步。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该运动袜的设计灵感源自当地辽阔的荒野和多变的气候。

温暖体验

羊毛混纺面料混搭染色材料，营造温暖舒适感受。

透气出众，攻克里程

中足结合疏松针织设计，透气性出众。

其他细节

  • 符合人体构造的设计，打造出众的贴合感
  • 动态足弓板带设计，为中足提供舒适支撑效果
  • 足底缓震设计，塑就舒适的迈步体验

产品细节

  • 袜底 1/袜底 3：羊毛/聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底 2：聚酯纤维/羊毛/锦纶/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杉红/多色
  • 款式： CV8989-681

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。