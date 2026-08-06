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Nike ACG "Kelley Ridge"
运动袜（1 双）
20% 折让
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此配色当前无货
Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双）采用中筒版型，缔造舒适脚感。温暖面料结合符合人体构造的设计，在寒冷天气中营造恰到好处的贴合感。该款运动袜融入匠心设计，透气舒适，助你自信迈步。
- 显示颜色： 杉红/多色
- 款式： CV8989-681
Nike ACG "Kelley Ridge"
20% 折让
匠心设计，透气温暖，出众贴合
Nike ACG "Kelley Ridge" 运动袜（1 双）采用中筒版型，缔造舒适脚感。温暖面料结合符合人体构造的设计，在寒冷天气中营造恰到好处的贴合感。该款运动袜融入匠心设计，透气舒适，助你自信迈步。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该运动袜的设计灵感源自当地辽阔的荒野和多变的气候。
温暖体验
羊毛混纺面料混搭染色材料，营造温暖舒适感受。
透气出众，攻克里程
中足结合疏松针织设计，透气性出众。
其他细节
- 符合人体构造的设计，打造出众的贴合感
- 动态足弓板带设计，为中足提供舒适支撑效果
- 足底缓震设计，塑就舒适的迈步体验
产品细节
- 袜底 1/袜底 3：羊毛/聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底 2：聚酯纤维/羊毛/锦纶/氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 杉红/多色
- 款式： CV8989-681
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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