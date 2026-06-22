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Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 大童夹克 - 黑/山峰白

Nike ACG "Lava Flow"

Therma-FIT ADV 大童夹克

20% 折让

准备好开启下一场冒险了吗？Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 大童夹克两面可穿，搭载保暖技术，伴你探索不止。设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟之旅，专为应对寒冷的夜晚而打造。白天气温升高，不再需要 Therma-FIT ADV 级别的保暖效果时，可将夹克收纳至纯色面的右侧口袋。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IF1706-010

Nike ACG "Lava Flow"

20% 折让

准备好开启下一场冒险了吗？Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 大童夹克两面可穿，搭载保暖技术，伴你探索不止。设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟之旅，专为应对寒冷的夜晚而打造。白天气温升高，不再需要 Therma-FIT ADV 级别的保暖效果时，可将夹克收纳至纯色面的右侧口袋。

保暖填充，性能出众

PrimaLoft® 填充物加持 Nike Therma-FIT ADV 技术，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。

便捷携带，说走就走

天气转暖时，可将这款夹克收入纯色面的右侧口袋中，方便携带。

双面穿设计

一面为纯色，另一面饰有图案，一件夹克呈现两种外观，任你随心切换。

产品细节

  • 外层面料：58% 聚酯纤维/42% 锦纶。内层面料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 全长拉链开襟设计
  • PrimaLoft® 填充物
  • 纯色面采用侧边拉链口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IF1706-010

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。此外，该产品宣传图中展示的前襟拉链头和口袋拉链头上的拉绳仅供参考，实际产品不包含该拉绳。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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