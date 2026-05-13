Nike ACG "Lava Flow"

¥1,179 ¥1,699 30% 折让

Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子长裤可谓是理想之选。 该长裤搭载保暖技术，助你保持温暖。 天气转暖之际，可将长裤收入后身口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。

灵感源自西得克萨斯

为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。 该系列的名称灵感源自由缓慢流动的熔岩形成的岩层构造。

轻盈保暖

该长裤轻盈非凡，加持保暖技术。 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。

整装待发，开启探险

弹性腰部搭配内置抽绳，结合裤管口弹性抽绳设计，可供自主调节贴合度。 拉链插手口袋采用柔软衬里，柔软舒适。 ACG 三角钩环和收纳式设计，便于将长裤轻松挂在背包上。