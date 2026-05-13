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Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV 男子长裤
30% 折让
Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子长裤可谓是理想之选。 该长裤搭载保暖技术，助你保持温暖。 天气转暖之际，可将长裤收入后身口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： HV4462-010
Nike ACG "Lava Flow"
30% 折让
Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV 男子长裤可谓是理想之选。 该长裤搭载保暖技术，助你保持温暖。 天气转暖之际，可将长裤收入后身口袋中，并用 ACG 三角钩环挂在背包上。
灵感源自西得克萨斯
为打造此系列，ACG 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展了一次独木舟露营之旅。 该系列的名称灵感源自由缓慢流动的熔岩形成的岩层构造。
轻盈保暖
该长裤轻盈非凡，加持保暖技术。 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 PrimaLoft® 填充物，助你保持温暖。
整装待发，开启探险
弹性腰部搭配内置抽绳，结合裤管口弹性抽绳设计，可供自主调节贴合度。 拉链插手口袋采用柔软衬里，柔软舒适。 ACG 三角钩环和收纳式设计，便于将长裤轻松挂在背包上。
其他细节
臀部、大腿和小腿部位采用宽松剪裁，结合胯下拼接设计，助力自如畅动
产品细节
- Nike ACG 刺绣标志
- 刺绣 THERMA-FIT ADV 和 PRIMALOFT® 标志
- 内置“Lava Flow”贴片
- 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
- 面料：100% 锦纶。口袋/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： HV4462-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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