山径不会自己跑。Nike ACG "Lava Loops" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤舒适贴合，有助于减少摩擦，让你专心征服每一段地形。此外，多口袋和背面弹力绳系统，可以在天气变热时收纳脱下的衣物。

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。顺滑弹性面料，在运动时营造舒适贴合感。

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