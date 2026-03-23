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Nike ACG "Lava Loops"
Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤
¥599
山径不会自己跑。Nike ACG "Lava Loops" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤舒适贴合，有助于减少摩擦，让你专心征服每一段地形。此外，多口袋和背面弹力绳系统，可以在天气变热时收纳脱下的衣物。
- 显示颜色： 矿物岩板蓝/山峰白
- 款式： IO9672-382
Nike ACG "Lava Loops"
¥599
山径不会自己跑。Nike ACG "Lava Loops" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤舒适贴合，有助于减少摩擦，让你专心征服每一段地形。此外，多口袋和背面弹力绳系统，可以在天气变热时收纳脱下的衣物。
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。顺滑弹性面料，在运动时营造舒适贴合感。
整装待发
腰部正面设有三个网眼布口袋，大腿两侧插入式口袋，以及一个内置衬裤小口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。后身拉链口袋提供额外的收纳空间。腰部背面设有两个弹力挂环，可供挂放登山杖或脱下的衣物。
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 内置衬裤
- 弹性腰部搭配抽绳
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 矿物岩板蓝/山峰白
- 款式： IO9672-382
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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