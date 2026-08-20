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ACG Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤 - 黑/山峰白

ACG Lava Loops

Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤

山径不会自己跑。ACG Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤舒适贴合，有助于减少摩擦，让你专心征服每一段地形。此外，多口袋和背面弹力绳系统，可以在天气变热时收纳脱下的衣物。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9672-010

ACG Lava Loops

山径不会自己跑。ACG Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干越野跑紧身短裤舒适贴合，有助于减少摩擦，让你专心征服每一段地形。此外，多口袋和背面弹力绳系统，可以在天气变热时收纳脱下的衣物。

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 内置衬裤
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9672-010

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