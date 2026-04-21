在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 姚妙同款运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。配色 400 为运动员姚妙同款。

显示颜色： 暗硫色/帆白/白色/清透蓝

款式： IF2857-700