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ACG LDV 姚妙同款运动鞋 - 暗硫色/帆白/白色/清透蓝

ACG LDV

姚妙同款运动鞋

¥899
暗硫色/帆白/白色/清透蓝
鲜蓝/帆白/白色/草皮橙

在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 姚妙同款运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。配色 400 为运动员姚妙同款。


  • 显示颜色： 暗硫色/帆白/白色/清透蓝
  • 款式： IF2857-700

ACG LDV

¥899

在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 姚妙同款运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。配色 400 为运动员姚妙同款。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 显示颜色： 暗硫色/帆白/白色/清透蓝
  • 款式： IF2857-700

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