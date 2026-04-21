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ACG LDV
姚妙同款运动鞋
¥899
在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 姚妙同款运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。配色 400 为运动员姚妙同款。
- 显示颜色： 暗硫色/帆白/白色/清透蓝
- 款式： IF2857-700
ACG LDV
¥899
在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 姚妙同款运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。配色 400 为运动员姚妙同款。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 显示颜色： 暗硫色/帆白/白色/清透蓝
- 款式： IF2857-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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