在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 男子运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。

在 ACG 问世之前，LDV 就已经征服了诸多山峰。LDV 起初是一款长跑运动鞋，经过多项耐穿性相关焕新设计后，成为了一款适合户外山径的鞋履。如今，ACG LDV 男子运动鞋依旧保留透气织物和抓地力出众的华夫格外底，但已然回归 ACG 系列。Long Distance Vector 经久不衰。

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