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Nike ACG Logo 男子T恤 - 太空紫/黑

Nike ACG

Logo 男子T恤

¥249

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舒适耐穿，结实缝线，经典风格。Nike ACG Logo 男子T恤是一款基本装备，演绎出众风采。


  • 显示颜色： 太空紫/黑
  • 款式： BQ7343-567

Nike ACG

¥249

舒适棉料，适应多种条件

舒适耐穿，结实缝线，经典风格。Nike ACG Logo 男子T恤是一款基本装备，演绎出众风采。

其他细节

  • 密实棉料，厚实柔软
  • ACG 刺绣图案

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 太空紫/黑
  • 款式： BQ7343-567

Nike ACG

ACG 意指 All Conditions Gear，在地球上设计、测试并制造。从城市街头到未知荒野，Nike ACG 专为探索而生。出色防护面料结合透气技术，助你保持干爽舒适，前沿设计则带来多样化的存储体验和穿搭风范。Nike ACG 为你打造技术装备，有效应对不良天气因素。重建与自己、朋友及地球母亲之间的关系。

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