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Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤 - 黑/山峰白

Nike ACG "Lunar Ray"

Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤

10% 折让

全天候装备，穿上就去野。山径不会自己跑。穿上 Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤，舒适贴合，有助于减少摩擦。四个口袋（其中一个口袋配有拉链），便于轻松储物。此外，速干面料，助你在旅程中保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9674-010

Nike ACG "Lunar Ray"

10% 折让

全天候装备，穿上就去野。山径不会自己跑。穿上 Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步紧身裤，舒适贴合，有助于减少摩擦。四个口袋（其中一个口袋配有拉链），便于轻松储物。此外，速干面料，助你在旅程中保持舒适。

导湿速干技术

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

利落贴合

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。裤脚外侧拉链设计，打造简约利落造型。

整装待发

共有四个口袋（两个网眼侧袋、一个内袋和一个拉链后袋），储物空间充裕。

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 紧身版型
  • 弹性腰部搭配 ACG 品牌标志和双向抽绳
  • 裤脚外侧配有可调节拉链
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9674-010

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更多信息

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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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