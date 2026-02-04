Nike ACG "Morpho"

¥1,709 ¥1,899 10% 折让

Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣采用防风防水面料，帮助抵御狂风骤雨。为确保该夹克能有效抵御风雨天气和潮湿环境，Nike 团队曾深入哥斯达黎加热带雨林进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险，以测试其性能。升级防护设计结合可束紧细节，令你无惧恶劣天气。不穿时可将这款轻盈夹克收入衣身内侧口袋中。

专为恶劣天气打造

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。全密封接缝结构、正面双向防水拉链和拉链插手口袋上的防护设计，提供出色包覆效果。

束紧设计，舒适包覆

下摆和风帽可通过弹性抽绳束紧，打造专属贴合感。

轻松收纳，自由出行

该夹克可收纳至衣身内侧口袋中，变成一个带有可调节抽绳固定带与储物口袋的小包。

轻松叠搭

采用轻盈锦纶面料，塑就温暖潮湿天气的理想之选；结合宽松版型，方便在需要额外保暖时轻松叠搭其他衣物。