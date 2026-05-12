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Nike ACG "Morpho"
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水九分裤硬壳冲锋裤
¥1,699
防风防水，随时出发。为了确保性能可靠，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对 Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水九分裤硬壳冲锋裤进行了测试。Storm-FIT ADV 技术与可调节细节相结合，让你无惧天气变幻。不穿时可将这款轻盈长裤收入后身口袋中。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IF0910-010
Nike ACG "Morpho"
¥1,699
防风防水，随时出发。为了确保性能可靠，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对 Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水九分裤硬壳冲锋裤进行了测试。Storm-FIT ADV 技术与可调节细节相结合，让你无惧天气变幻。不穿时可将这款轻盈长裤收入后身口袋中。
户外专属
为了确保这款九分裤能够抵御风雨和潮湿，我们徒步穿越哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园，开启了一场 46 英里（约 74 公里）的探险之旅。
防水结构
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。这款九分裤采用全密封接缝设计，搭配防水拉链裤脚和后身口袋防护设计，提供出色包覆效果。
便捷携带，说走就走
这款九分裤可收纳至后身口袋中，便于在户外时轻松收纳。
可调式裤脚
裤脚外侧搭配拉链和按扣，方便调节，轻松配搭鞋子。
产品细节
- 100% 锦纶
- 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
- 内置 "Morpho" 梭织故事标签
- 三角钩环
- 宽松版型
- 拉链口袋
- 裤脚外侧搭配拉链和按扣
- 弹性腰部搭配织带腰带设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IF0910-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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