Nike ACG "Morpho"

¥1,359 ¥1,699 20% 折让

防风防水，随时出发。为了确保性能可靠，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对 Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水九分裤硬壳冲锋裤进行了测试。Storm-FIT ADV 技术与可调节细节相结合，让你无惧天气变幻。不穿时可将这款轻盈长裤收入后身口袋中。

户外专属 为了确保这款九分裤能够抵御风雨和潮湿，我们徒步穿越哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园，开启了一场 46 英里（约 74 公里）的探险之旅。 防水结构 Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。这款九分裤采用全密封接缝设计，搭配防水拉链裤脚和后身口袋防护设计，提供出色包覆效果。 便捷携带，说走就走 这款九分裤可收纳至后身口袋中，便于在户外时轻松收纳。 可调式裤脚 裤脚外侧搭配拉链和按扣，方便调节，轻松配搭鞋子。