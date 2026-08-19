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ACG Morpho Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣 - 矿物岩板蓝/图腾黑紫/图腾黑紫/山峰白

ACG Morpho

Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣

ACG Morpho Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣采用轻盈可收纳设计，匠心应你所需。设计灵感源自我们团队的哥斯达黎加之旅，旨在帮助你在天气湿热、活动频繁的冒险中保持干燥。


  • 显示颜色： 矿物岩板蓝/图腾黑紫/图腾黑紫/山峰白
  • 款式： HJ2688-382

ACG Morpho

ACG Morpho Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣采用轻盈可收纳设计，匠心应你所需。设计灵感源自我们团队的哥斯达黎加之旅，旨在帮助你在天气湿热、活动频繁的冒险中保持干燥。

产品细节

  • 胸前刺绣 ACG 和背面下摆 STORM-FIT ADV 标志
  • 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
  • 内置 "Morpho" 故事贴片
  • ACG 三角钩环
  • 后领内侧挂环设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿物岩板蓝/图腾黑紫/图腾黑紫/山峰白
  • 款式： HJ2688-382

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