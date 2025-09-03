 
Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX 男子户外防水越野运动鞋 - 丝绒棕/鲜亮勃艮第酒红/麻黄/黑

Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX

男子户外防水越野运动鞋

丝绒棕/鲜亮勃艮第酒红/麻黄/黑
Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX 男子防水运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在沙漠、峡谷和深山中探险时也能像在城市一般轻松自在。轻盈设计经久耐穿。耐穿橡胶外底铸就适合攀岩的出众抓地力，柔软泡绵缔造非凡舒适感受。GORE-TEX 细节帮助双足保持干爽，助力开启下一场冒险。


  • 显示颜色： 丝绒棕/鲜亮勃艮第酒红/麻黄/黑
  • 款式： HF6245-200

Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX

其他细节

  • 栓扣式鞋带，可轻松调节贴合度
  • 鞋面采用 GORE-TEX 材料，帮助双足保持干爽
  • 以山地自行车轮胎为灵感，铸就可驾驭峭壁的出众抓地力，缔造出色耐穿性
  • 橡胶外底搭配包覆鞋头的大号凸起底纹，缔造非凡抓地力，无论城市道路还是山间小径，皆可轻松驾驭

产品细节

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。

