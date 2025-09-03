Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX
男子户外防水越野运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX 男子防水运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在沙漠、峡谷和深山中探险时也能像在城市一般轻松自在。轻盈设计经久耐穿。耐穿橡胶外底铸就适合攀岩的出众抓地力，柔软泡绵缔造非凡舒适感受。GORE-TEX 细节帮助双足保持干爽，助力开启下一场冒险。
- 显示颜色： 丝绒棕/鲜亮勃艮第酒红/麻黄/黑
- 款式： HF6245-200
其他细节
- 栓扣式鞋带，可轻松调节贴合度
- 鞋面采用 GORE-TEX 材料，帮助双足保持干爽
- 以山地自行车轮胎为灵感，铸就可驾驭峭壁的出众抓地力，缔造出色耐穿性
- 橡胶外底搭配包覆鞋头的大号凸起底纹，缔造非凡抓地力，无论城市道路还是山间小径，皆可轻松驾驭
产品细节
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
