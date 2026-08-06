Nike ACG Mountain Fly Low

¥1,299

前卫设计，抓地出众，型潮专属

Nike ACG Mountain Fly Low 男/女运动鞋采用匠心设计，革新低帮版型搭配轻盈鞋面，打造耐穿迅疾风格，让你在岩石小径冒险时也能像在城市中一般轻松自在。粘性橡胶外底，铸就适合攀岩的出众抓地力。柔软 React 泡棉，缔造非凡舒适感受，助你轻松驾驭多种场合。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款运动鞋，我们的团队前往该州的几个热门自然景点（攀岩胜地史密斯巨岩和火山口湖的纯净水域），和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

稳固升级

革新低帮版型搭配反光鞋带，搭配织带设计，塑就非凡舒适的稳固贴合感。

舒适非凡

Nike React 泡棉造就日常舒适感受。