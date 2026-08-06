第 1 张图片，共 12 张图片
Nike ACG Mountain Fly Low
男/女运动鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Mountain Fly Low 男/女运动鞋采用匠心设计，革新低帮版型搭配轻盈鞋面，打造耐穿迅疾风格，让你在岩石小径冒险时也能像在城市中一般轻松自在。粘性橡胶外底，铸就适合攀岩的出众抓地力。柔软 React 泡棉，缔造非凡舒适感受，助你轻松驾驭多种场合。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： DA5424-001
Nike ACG Mountain Fly Low
¥1,299
前卫设计，抓地出众，型潮专属
Nike ACG Mountain Fly Low 男/女运动鞋采用匠心设计，革新低帮版型搭配轻盈鞋面，打造耐穿迅疾风格，让你在岩石小径冒险时也能像在城市中一般轻松自在。粘性橡胶外底，铸就适合攀岩的出众抓地力。柔软 React 泡棉，缔造非凡舒适感受，助你轻松驾驭多种场合。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款运动鞋，我们的团队前往该州的几个热门自然景点（攀岩胜地史密斯巨岩和火山口湖的纯净水域），和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
稳固升级
革新低帮版型搭配反光鞋带，搭配织带设计，塑就非凡舒适的稳固贴合感。
舒适非凡
Nike React 泡棉造就日常舒适感受。
其他细节
- 硬质橡胶包覆鞋头和后跟，提升耐穿性
- 粘性橡胶外底，帮助稳固站立，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
- 外底大号凸起纹路延伸至鞋侧和鞋头，提升抓地力和硬朗格调
- 鞋舌和后跟处的提拉设计令鞋款易于穿脱
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： DA5424-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。