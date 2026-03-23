Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE
男子防水运动鞋
¥1,299
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。在户外运动中难免会弄脏身体，这是户外乐趣之一。该鞋款采用耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。
- 显示颜色： 浅橄榄绿/幻影灰白/氢蓝/浅巧克力色
- 款式： IV2864-320
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE
¥1,299
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。在户外运动中难免会弄脏身体，这是户外乐趣之一。该鞋款采用耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。
其他细节
- 鞋面采用 GORE-TEX 防水材料，帮助双足保持干爽
- 采用轻盈耐穿 Nike React 泡棉，铸就出众回弹的顺畅迈步体验
- 粘性橡胶外底搭配包覆鞋头的大号凸起底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅橄榄绿/幻影灰白/氢蓝/浅巧克力色
- 款式： IV2864-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。