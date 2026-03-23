 
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋 - 浅橄榄绿/幻影灰白/氢蓝/浅巧克力色

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

男子防水运动鞋

¥1,299

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。在户外运动中难免会弄脏身体，这是户外乐趣之一。该鞋款采用耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。


  • 显示颜色： 浅橄榄绿/幻影灰白/氢蓝/浅巧克力色
  • 款式： IV2864-320

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

¥1,299

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。在户外运动中难免会弄脏身体，这是户外乐趣之一。该鞋款采用耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。

其他细节

  • 鞋面采用 GORE-TEX 防水材料，帮助双足保持干爽
  • 采用轻盈耐穿 Nike React 泡棉，铸就出众回弹的顺畅迈步体验
  • 粘性橡胶外底搭配包覆鞋头的大号凸起底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅橄榄绿/幻影灰白/氢蓝/浅巧克力色
  • 款式： IV2864-320

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