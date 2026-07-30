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Nike ACG Mountain Fly Low SE
运动鞋
13% 折让
Nike ACG Mountain Fly Low SE 运动鞋采用匠心设计，低帮版型搭配轻盈鞋面，打造耐穿迅疾风格，让你在岩石小径冒险时也能像在城市中一般轻松自在。粘性橡胶外底，铸就适合攀岩的出众抓地力。柔软 React 泡棉缔造非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同场合。
- 显示颜色： 白色/煤黑/雾灰/黑
- 款式： DO9334-100
Nike ACG Mountain Fly Low SE
13% 折让
Nike ACG Mountain Fly Low SE 运动鞋采用匠心设计，低帮版型搭配轻盈鞋面，打造耐穿迅疾风格，让你在岩石小径冒险时也能像在城市中一般轻松自在。粘性橡胶外底，铸就适合攀岩的出众抓地力。柔软 React 泡棉缔造非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同场合。
经美国西北户外地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款运动鞋，我们的团队前往该州的几个热门自然景点，如攀岩胜地史密斯巨岩和火山口湖的纯净水域，与大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
舒适非凡
搭载 2 种出色技术，缔造非凡舒适感受。采用 Nike React 泡棉，从鞋头延伸至后跟，缔造舒适脚感和足底缓震效果，助你心无旁骛，轻松驾驭崎岖或岩石路况。
其他细节
- 硬质橡胶包覆鞋头和后跟，缔造出色耐穿性
- 粘性橡胶外底，帮助稳固站立，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
- 外底大号凸起纹路延伸至鞋侧和鞋头，打造出众抓地力和硬朗格调
- 后跟提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 不适合用作个人防护装备（PPE）
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 白色/煤黑/雾灰/黑
- 款式： DO9334-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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