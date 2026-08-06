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Nike ACG Mt. Fuji
渔夫运动帽
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Mt. Fuji 渔夫运动帽可提供出众包覆效果，助你享受美妙晴天。可调节抽绳设计，打造专属贴合感；整版熔岩印花，旨在向雄伟的富士山致敬。
- 显示颜色： 军裤卡其/哈瓦那红
- 款式： CU6530-325
Nike ACG Mt. Fuji
¥299
应对阳光，妥帖包覆
Nike ACG Mt. Fuji 渔夫运动帽可提供出众包覆效果，助你享受美妙晴天。可调节抽绳设计，打造专属贴合感；整版熔岩印花，旨在向雄伟的富士山致敬。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州广袤无垠的荒野和气候为这款运动帽的外观和功能提供了灵感
灵感源自富士山
整版熔岩印花设计，向日本火山富士山致敬。印花的设计灵感源自富士山的岩层。内里梭织标签巧搭自然奇观图案。
其他细节
可调节抽绳搭配栓扣，可供自主调节贴合度
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 手洗
- 显示颜色： 军裤卡其/哈瓦那红
- 款式： CU6530-325
Nike ACG
ACG 意指 All Conditions Gear。在地球上设计、测试并制造。从城市街头到未知荒野，Nike ACG 专为探索而生。出色防护面料结合透气技术，助你保持舒适干爽，前沿设计则带来多样化的存储体验和穿搭风范。Nike ACG 为你打造技术装备，有效应对不良天气因素。重建与自己、朋友及地球母亲之间的关系。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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