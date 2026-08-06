Nike ACG Mt. Fuji

¥299

应对阳光，妥帖包覆

Nike ACG Mt. Fuji 渔夫运动帽可提供出众包覆效果，助你享受美妙晴天。可调节抽绳设计，打造专属贴合感；整版熔岩印花，旨在向雄伟的富士山致敬。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州广袤无垠的荒野和气候为这款运动帽的外观和功能提供了灵感

灵感源自富士山

整版熔岩印花设计，向日本火山富士山致敬。印花的设计灵感源自富士山的岩层。内里梭织标签巧搭自然奇观图案。