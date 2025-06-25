Nike ACG "Orb Weaver"
Repel 男子防晒拒水短袖衬衫
¥799
Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子防晒拒水短袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用纽扣开襟设计，助你畅享舒适感受。 轻盈梭织面料，有效抵御雨水和紫外线，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 惊喜绿/浅卡其/山峰白
- 款式： HJ2884-388
Nike ACG "Orb Weaver"
¥799
Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子防晒拒水短袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用纽扣开襟设计，助你畅享舒适感受。 轻盈梭织面料，有效抵御雨水和紫外线，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。
灵感源自热带雨林
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
无惧雨天
梭织面料经拒水处理，打造从容应对潮湿环境和不期而至的雨天的理想之选。 胸前口袋添加网眼布衬里，有助保持干爽体验。
其他细节
- 超宽松版型，衣身和衣袖采用宽松设计，宽大舒适
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 胸前左侧饰有刺绣 ACG 标识，背面下摆右侧绣有耐克勾勾标志
- 内置 Orb Weaver 故事标签
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 惊喜绿/浅卡其/山峰白
- 款式： HJ2884-388
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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