Nike ACG "Orb Weaver"

¥799

Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子防晒拒水短袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用纽扣开襟设计，助你畅享舒适感受。 轻盈梭织面料，有效抵御雨水和紫外线，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。

灵感源自热带雨林

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

无惧雨天

梭织面料经拒水处理，打造从容应对潮湿环境和不期而至的雨天的理想之选。 胸前口袋添加网眼布衬里，有助保持干爽体验。