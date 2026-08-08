|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|男子同等尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|女子同等尺码
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|中国码 - 上衣
|155/76A
|160/80A
|165/84A
|170/88A
|175/92A
|180/96A
|185/100A
|中国码 - 下装
|155/64A
|160/68A
|165/72A
|170/76A
|175/80A
|180/84A
|185/88A
|臀围（英寸）
|< 32
|32 - 34
|34 -36
|36 - 38
|38 - 40
|40 - 42
|42 - 44
男/女服装（亚洲尺码）
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。