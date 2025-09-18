Nike ACG "Orb Weaver"

¥719 ¥799 10% 折让

Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子 Oversize 风防晒拒水短裤的设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用胯下拼接设计，巧妙平衡包覆效果和舒适感受。 拒水梭织面料质感轻盈，助你在潮湿天气中保持干爽。

灵感源自哥斯达黎加

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

整装待发，开启探险

该短裤配有拉链网眼布衬里插手口袋，提供便捷储物空间。 弹性腰部搭配织带腰带和可快速脱卸的 G 型钩扣，可供调节贴合度，打造舒适穿着体验。ACG 钩环，便于安全挂放钥匙。