Nike ACG "Orb Weaver"
Repel 男子 Oversize 风防晒拒水短裤
10% 折让
Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子 Oversize 风防晒拒水短裤的设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用胯下拼接设计，巧妙平衡包覆效果和舒适感受。 拒水梭织面料质感轻盈，助你在潮湿天气中保持干爽。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HJ2888-010
Nike ACG "Orb Weaver"
10% 折让
Nike ACG "Orb Weaver" Repel 男子 Oversize 风防晒拒水短裤的设计灵感源自哥斯达黎加的气候，采用胯下拼接设计，巧妙平衡包覆效果和舒适感受。 拒水梭织面料质感轻盈，助你在潮湿天气中保持干爽。
灵感源自哥斯达黎加
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
整装待发，开启探险
该短裤配有拉链网眼布衬里插手口袋，提供便捷储物空间。 弹性腰部搭配织带腰带和可快速脱卸的 G 型钩扣，可供调节贴合度，打造舒适穿着体验。ACG 钩环，便于安全挂放钥匙。
其他细节
- 短裤采用超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣正面左侧 ACG 标识和后腰右下方耐克勾勾标志
- 内置“Orb Weaver”故事标签
- 按扣拉链门襟设计
- 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HJ2888-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。