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Nike ACG Pegasus Trail 耐克小飞马大童跑步鞋 - 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色

Nike ACG Pegasus Trail

耐克小飞马大童跑步鞋

蜿蜒小径，助你发挥 ACG 运动潜能。Nike ACG Pegasus Trail 耐克小飞马大童跑步鞋轻盈透气，采用 ReactX 泡棉，经久耐穿，回弹出众。橡胶外底，助你在多种地形上保持稳健步伐。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色
  • 款式： IH2305-302

Nike ACG Pegasus Trail

蜿蜒小径，助你发挥 ACG 运动潜能。Nike ACG Pegasus Trail 耐克小飞马大童跑步鞋轻盈透气，采用 ReactX 泡棉，经久耐穿，回弹出众。橡胶外底，助你在多种地形上保持稳健步伐。

其他细节

  • 轻盈织物与合成材质组合鞋面搭配网眼细节，经久耐穿，透气性佳
  • 此鞋款搭载 ReactX 泡棉，为崎岖地形跑步提供更多支撑和缓震效能
  • 橡胶外底，在潮湿天气提供强劲抓地力

产品细节

  • 后跟提拉环设计
  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色
  • 款式： IH2305-302

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