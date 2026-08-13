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Nike ACG Pegasus Trail
耐克小飞马大童跑步鞋
蜿蜒小径，助你发挥 ACG 运动潜能。Nike ACG Pegasus Trail 耐克小飞马大童跑步鞋轻盈透气，采用 ReactX 泡棉，经久耐穿，回弹出众。橡胶外底，助你在多种地形上保持稳健步伐。
- 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色
- 款式： IH2305-302
Nike ACG Pegasus Trail
蜿蜒小径，助你发挥 ACG 运动潜能。Nike ACG Pegasus Trail 耐克小飞马大童跑步鞋轻盈透气，采用 ReactX 泡棉，经久耐穿，回弹出众。橡胶外底，助你在多种地形上保持稳健步伐。
其他细节
- 轻盈织物与合成材质组合鞋面搭配网眼细节，经久耐穿，透气性佳
- 此鞋款搭载 ReactX 泡棉，为崎岖地形跑步提供更多支撑和缓震效能
- 橡胶外底，在潮湿天气提供强劲抓地力
产品细节
- 后跟提拉环设计
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色
- 款式： IH2305-302
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。