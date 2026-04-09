Nike ACG Pegasus Trail

¥999

舒适缓震，抓地力出众，助你在风景如画的小径上自在奔跑。Nike ACG Pegasus Trail 耐克飞马女子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。

鞋面精制网眼设计 鞋面采用轻盈的精制网眼，经久耐穿且透气性佳，值得信赖。 ReactX 泡棉中底 该款鞋搭载 ReactX 泡棉，加高中底提供出色能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。 强劲抓地外底 Nike All Terrain Compound (ATC) 具备强劲抓地力，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。 焕新前足设计 前足空间充裕，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。该设计还可在复杂径道上带来稳定表现。