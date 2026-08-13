第 1 张图片，共 9 张图片
Nike ACG Pegasus Trail
耐克飞马男子越野跑步鞋
22% 折让
- 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/安全橙/奶白 II
- 款式： HV8116-200
Nike ACG Pegasus Trail
22% 折让
舒适缓震，抓地力出众，助你在风景如画的小径上自在奔跑。Nike ACG Pegasus Trail 耐克飞马男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑步鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。
鞋面精制网眼设计
鞋面采用轻盈的精制网眼设计，经久耐穿且透气性佳，值得信赖。
ReactX 泡棉中底
该款鞋搭载 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。
强劲抓地外底
Nike All Terrain Compound (ATC) 具备强劲抓地力，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。
焕新前足设计
前足空间充裕，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。该设计还可在复杂径道上带来稳定表现。
产品细节
- 单鞋重量：约 305 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/安全橙/奶白 II
- 款式： HV8116-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。