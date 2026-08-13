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Nike ACG Pegasus Trail 耐克飞马男子越野跑步鞋 - 奶白 II/浅土褐/安全橙/奶白 II

Nike ACG Pegasus Trail

耐克飞马男子越野跑步鞋

22% 折让
奶白 II/浅土褐/安全橙/奶白 II
地平线绿/浅银/安全橙/幻影灰白
波罗的海蓝/浅土褐/矿石灰/山峰白
山峰白/幻影灰白/安全橙/黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品
  • 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/安全橙/奶白 II
  • 款式： HV8116-200

Nike ACG Pegasus Trail

22% 折让

舒适缓震，抓地力出众，助你在风景如画的小径上自在奔跑。Nike ACG Pegasus Trail 耐克飞马男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑步鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。

鞋面精制网眼设计

鞋面采用轻盈的精制网眼设计，经久耐穿且透气性佳，值得信赖。

ReactX 泡棉中底

该款鞋搭载 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。

强劲抓地外底

Nike All Terrain Compound (ATC) 具备强劲抓地力，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。

焕新前足设计

前足空间充裕，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。该设计还可在复杂径道上带来稳定表现。

产品细节

  • 单鞋重量：约 305 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/安全橙/奶白 II
  • 款式： HV8116-200

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