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ACG Pegasus Trail By You
男子越野跑步鞋
¥1,149
舒适缓震，个性化配色，助你在风景如画的小径上自在奔跑。ACG Pegasus Trail By You 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。ACG Pegasus Trail By You 男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑鞋的灵敏回弹脚感，现在还可以通过个性化定制来展现你的创意。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，加宽前足设计为脚趾提供加大活动空间。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8030-900
ACG Pegasus Trail By You
¥1,149
舒适缓震，抓地力出众，助你在风景如画的小径上自在奔跑。
舒适缓震，个性化配色，助你在风景如画的小径上自在奔跑。ACG Pegasus Trail By You 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。ACG Pegasus Trail By You 男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑鞋的灵敏回弹脚感，现在还可以通过个性化定制来展现你的创意。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，加宽前足设计为脚趾提供加大活动空间。
精制网眼鞋面
鞋面采用轻盈的精制网眼，经久耐穿且透气性佳，久经考验，值得信赖。多种饰面颜色可供选择，创意不设限。
ReactX 泡棉中底
相比前代 Peg Trail，这款鞋搭载加量 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。
强劲抓地外底
新一代 Nike All Terrain Compound (ATC) 较前代全面升级抓地表现，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。
焕新鞋头设计
加大鞋头和前足空间，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。加宽设计还可提升在复杂径道上的稳定表现。
彰显个性
名字首字母、昵称？你的 PB 目标？每只鞋的鞋舌可尽情发挥创意。
Nike By You 细节
- 重量：约 305 克（男码 44 码）
- 后跟前掌高度差：8 毫米
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8030-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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