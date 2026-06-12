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ACG Pegasus Trail By You 男子越野跑步鞋 - 多色/多色

ACG Pegasus Trail By You

男子越野跑步鞋

¥1,149

舒适缓震，个性化配色，助你在风景如画的小径上自在奔跑。ACG Pegasus Trail By You 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。ACG Pegasus Trail By You 男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑鞋的灵敏回弹脚感，现在还可以通过个性化定制来展现你的创意。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，加宽前足设计为脚趾提供加大活动空间。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8030-900

ACG Pegasus Trail By You

¥1,149

舒适缓震，抓地力出众，助你在风景如画的小径上自在奔跑。

舒适缓震，个性化配色，助你在风景如画的小径上自在奔跑。ACG Pegasus Trail By You 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。ACG Pegasus Trail By You 男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑鞋的灵敏回弹脚感，现在还可以通过个性化定制来展现你的创意。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，加宽前足设计为脚趾提供加大活动空间。

精制网眼鞋面

鞋面采用轻盈的精制网眼，经久耐穿且透气性佳，久经考验，值得信赖。多种饰面颜色可供选择，创意不设限。

ReactX 泡棉中底

相比前代 Peg Trail，这款鞋搭载加量 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。

强劲抓地外底

新一代 Nike All Terrain Compound (ATC) 较前代全面升级抓地表现，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。

焕新鞋头设计

加大鞋头和前足空间，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。加宽设计还可提升在复杂径道上的稳定表现。

彰显个性

名字首字母、昵称？你的 PB 目标？每只鞋的鞋舌可尽情发挥创意。

Nike By You 细节

  • 重量：约 305 克（男码 44 码）
  • 后跟前掌高度差：8 毫米
  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8030-900

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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