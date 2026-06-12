ACG Pegasus Trail By You

¥1,149

舒适缓震，抓地力出众，助你在风景如画的小径上自在奔跑。

舒适缓震，个性化配色，助你在风景如画的小径上自在奔跑。ACG Pegasus Trail By You 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。ACG Pegasus Trail By You 男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑鞋的灵敏回弹脚感，现在还可以通过个性化定制来展现你的创意。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现。贴合度方面，加宽前足设计为脚趾提供加大活动空间。

精制网眼鞋面

鞋面采用轻盈的精制网眼，经久耐穿且透气性佳，久经考验，值得信赖。多种饰面颜色可供选择，创意不设限。

ReactX 泡棉中底

相比前代 Peg Trail，这款鞋搭载加量 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。

强劲抓地外底

新一代 Nike All Terrain Compound (ATC) 较前代全面升级抓地表现，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。

焕新鞋头设计

加大鞋头和前足空间，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。加宽设计还可提升在复杂径道上的稳定表现。

彰显个性

名字首字母、昵称？你的 PB 目标？每只鞋的鞋舌可尽情发挥创意。