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ACG Pegasus Trail GORE-TEX
耐克飞马女子越野跑步鞋
¥1,199
ACG Pegasus Trail GORE-TEX 耐克飞马女子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑步鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现，并采用 GORE-TEX 材料，有助于保持双脚干爽。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。
- 显示颜色： 浅银/浅军绿/安全橙/浅银
- 款式： IQ1394-002
ACG Pegasus Trail GORE-TEX
¥1,199
抓地力出众，穿着舒适。为驾驭多种地面而生。
ACG Pegasus Trail GORE-TEX 耐克飞马女子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑步鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现，并采用 GORE-TEX 材料，有助于保持双脚干爽。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。
耐穿鞋面
鞋面采用织物与合成材质，经久耐穿且值得信赖。
ReactX 泡棉中底
该款鞋搭载 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。
强劲抓地外底
Nike All Terrain Compound (ATC) 具备强劲抓地力，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。
焕新前足设计
前足空间充裕，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。该设计还可在复杂径道上带来稳定表现。
其他细节
GORE-TEX 材料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验
产品细节
- 单鞋重量：约 248 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 浅银/浅军绿/安全橙/浅银
- 款式： IQ1394-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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