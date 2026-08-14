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ACG Pegasus Trail GORE-TEX 耐克飞马男子越野跑步鞋 - 浅银/浅军绿/安全橙/浅银

ACG Pegasus Trail GORE-TEX

耐克飞马男子越野跑步鞋

¥1,199
浅银/浅军绿/安全橙/浅银
山峰白/浅银/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

抓地力出众，穿着舒适。为驾驭多种地面而生。ACG Pegasus Trail GORE-TEX 耐克飞马男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑步鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现，并采用 GORE-TEX 材料，有助于保持双脚干爽。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。


  • 显示颜色： 浅银/浅军绿/安全橙/浅银
  • 款式： IQ1084-003

ACG Pegasus Trail GORE-TEX

¥1,199

抓地力出众，穿着舒适。为驾驭多种地面而生。ACG Pegasus Trail GORE-TEX 耐克飞马男子越野跑步鞋专为越野跑设计，兼具公路跑步鞋的回弹脚感。ACG Pegasus Trail 的存在，就是为了让你在山野之间，舒适畅跑并领略每一段风景。它具备驾驭湿滑地形所需的抓地表现，并采用 GORE-TEX 材料，有助于保持双脚干爽。贴合度方面，匠心前足设计为脚趾提供充裕活动空间。

耐穿鞋面

鞋面采用织物与合成材质，经久耐穿且值得信赖。

ReactX 泡棉中底

该款鞋搭载 ReactX 泡棉，加高鞋底提供能量回馈，带来出众回弹和稳定脚感。

强劲抓地外底

Nike All Terrain Compound (ATC) 具备强劲抓地力，让你在潮湿小道和复杂地形中也能自信畅行。

焕新前足设计

前足空间充裕，无论上坡或下坡，长距离奔跑依然保持舒适。该设计还可在复杂径道上带来稳定表现。

其他细节

GORE-TEX 材料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验

产品细节

  • 单鞋重量：约 303 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 浅银/浅军绿/安全橙/浅银
  • 款式： IQ1084-003

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