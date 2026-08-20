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ACG Phantazama 大童防风拒水夹克 - 沙漠粉

ACG

Phantazama 大童防风拒水夹克

11% 折让

ACG Phantazama 大童防风拒水夹克采用连帽设计和拒水梭织面料，触感顺滑，轻盈耐穿，助你从容应对雨天。拉链口袋，可供安全存放随身小物件；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。


  • 显示颜色： 沙漠粉
  • 款式： IZ7617-698

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ACG Phantazama 大童防风拒水夹克采用连帽设计和拒水梭织面料，触感顺滑，轻盈耐穿，助你从容应对雨天。拉链口袋，可供安全存放随身小物件；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 请使用冷水擦洗
  • 显示颜色： 沙漠粉
  • 款式： IZ7617-698

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    该产品宣传图中展示的前襟拉链头上的拉绳仅供参考，实际产品不包含该拉绳。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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