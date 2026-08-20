ACG Phantazama 大童防风拒水夹克采用连帽设计和拒水梭织面料，触感顺滑，轻盈耐穿，助你从容应对雨天。拉链口袋，可供安全存放随身小物件；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。

ACG Phantazama 大童防风拒水夹克采用连帽设计和拒水梭织面料，触感顺滑，轻盈耐穿，助你从容应对雨天。拉链口袋，可供安全存放随身小物件；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。

该产品宣传图中展示的前襟拉链头上的拉绳仅供参考，实际产品不包含该拉绳。敬请注意，并请酌情选购！

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