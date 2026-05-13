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Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣 - 亚紫粉/青石蓝/黑/山峰白

Nike ACG "Phantazma"

Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣

20% 折让
亚紫粉/青石蓝/黑/山峰白
尘光子色/雾灰/大学灰/山峰白
安全橙/雾灰/大学灰/山峰白
高射炮橄榄绿/高射炮橄榄绿/冷杉绿/山峰白

全天候装备，穿上就去野。防风防水，自由探险。为了测试 Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣的性能，我们徒步穿越意大利东北部的多洛米蒂山脉。轻量化结构，结合可调节束紧下摆设计，保持舒适，令你无惧风雨。不穿时，可将夹克折叠收纳至左侧口袋中，方便携带。


  • 显示颜色： 亚紫粉/青石蓝/黑/山峰白
  • 款式： IF0102-684

Nike ACG "Phantazma"

20% 折让

全天候装备，穿上就去野。防风防水，自由探险。为了测试 Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣的性能，我们徒步穿越意大利东北部的多洛米蒂山脉。轻量化结构，结合可调节束紧下摆设计，保持舒适，令你无惧风雨。不穿时，可将夹克折叠收纳至左侧口袋中，方便携带。

在多洛米蒂山脉测试

我们在多洛米蒂山脉的山间小屋徒步旅行中测试了这款夹克。我们借助铁索栈道攀上垂直岩壁，也在雏菊点点的草甸上编织花环。为了完成这些活动，我们需要一件轻盈的可收纳外套，以便在风雨中保持干爽。

出众结构

这款夹克采用轻量化结构，防水防风。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

收纳式设计

这款夹克可收纳至左侧口袋中，便于在户外时轻松收纳。

匠心细节

双向拉链开襟设计，风帽背面和下摆搭配弹力抽绳，方便自主调节包覆效果。拉链口袋，便于存放户外所需的小物件。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 宽松版型
  • 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 内部 "Phantazma" 梭织贴片
  • 后领内侧挂环设计
  • 弹性袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚紫粉/青石蓝/黑/山峰白
  • 款式： IF0102-684

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