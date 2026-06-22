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Nike ACG "Phantazma"
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣
10% 折让
全天候装备，穿上就去野。防风防水，自由探险。为了测试 Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣的性能，我们徒步穿越意大利东北部的多洛米蒂山脉。轻量化结构，结合可调节束紧下摆设计，保持舒适，令你无惧风雨。不穿时，可将夹克折叠收纳至左侧口袋中，方便携带。
- 显示颜色： 黑/青石蓝/亚紫粉/山峰白
- 款式： IF1144-011
Nike ACG "Phantazma"
10% 折让
全天候装备，穿上就去野。防风防水，自由探险。为了测试 Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣的性能，我们徒步穿越意大利东北部的多洛米蒂山脉。轻量化结构，结合可调节束紧下摆设计，保持舒适，令你无惧风雨。不穿时，可将夹克折叠收纳至左侧口袋中，方便携带。
在多洛米蒂山脉测试
我们在多洛米蒂山脉的山间小屋徒步旅行中测试了这款夹克。我们借助铁索栈道攀上垂直岩壁，也在雏菊点点的草甸上编织花环。为了完成这些活动，我们需要一件轻盈的可收纳外套，以便在风雨中保持干爽。
出众结构
这款夹克采用轻量化结构，防水防风。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。
收纳式设计
这款夹克可收纳至左侧口袋中，便于在户外时轻松收纳。
匠心细节
双向拉链开襟设计，风帽背面和下摆搭配弹力抽绳，方便自主调节包覆效果。拉链口袋，便于存放户外所需的小物件。
产品细节
- 100% 锦纶
- 宽松版型
- 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
- 内部 "Phantazma" 梭织贴片
- 后领内侧挂环设计
- 弹性袖口
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/青石蓝/亚紫粉/山峰白
- 款式： IF1144-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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