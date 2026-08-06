Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

¥599

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童摇粒绒长裤专为户外活动打造，无论是日间徒步、郊外露营，还是在寒冷的早晨步行上学，皆可令你自在畅动。采用 Polartec® 摇粒绒面料，质感柔软，营造舒适温暖感受。宽松版型设计，可内搭短裤或紧身运动裤，助你从容应对不同探险活动。此外，还设有多个口袋，满足你的储物需求。

温暖感受 Polartec® 摇粒绒面料，温暖舒适。膝盖部位采用不易撕裂的梭织覆面，提升关键部位的耐穿性。 妥善收纳 侧边口袋和额外后身口袋，为基本物品或户外探险时发掘的小宝物提供充裕收纳空间。 专为未来探险家打造 内侧梭织标签，可添加 3 个名字。设计有何用意？让你可以随时将这款长裤送给未来的探险家。 小径漫行 我们的团队受到野外奇幻色彩和形状的启发，前往俄勒冈州波特兰的森林公园展开夜间任务。

其他细节 弹性腰部搭配抽绳，可供调节贴合效果，打造舒适穿着体验

弹性裤管口设计，有助稳固裤身，抵御寒冷

产品细节 100% 聚酯纤维

可机洗

显示颜色： 游戏宝蓝/热辣咖喱黄/赭黄/亮深红

款式： DQ8737-480