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Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童摇粒绒户外长裤 - 游戏宝蓝/热辣咖喱黄/赭黄/亮深红

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

大童摇粒绒户外长裤

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童摇粒绒长裤专为户外活动打造，无论是日间徒步、郊外露营，还是在寒冷的早晨步行上学，皆可令你自在畅动。采用 Polartec® 摇粒绒面料，质感柔软，营造舒适温暖感受。宽松版型设计，可内搭短裤或紧身运动裤，助你从容应对不同探险活动。此外，还设有多个口袋，满足你的储物需求。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/热辣咖喱黄/赭黄/亮深红
  • 款式： DQ8737-480

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

¥599

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童摇粒绒长裤专为户外活动打造，无论是日间徒步、郊外露营，还是在寒冷的早晨步行上学，皆可令你自在畅动。采用 Polartec® 摇粒绒面料，质感柔软，营造舒适温暖感受。宽松版型设计，可内搭短裤或紧身运动裤，助你从容应对不同探险活动。此外，还设有多个口袋，满足你的储物需求。

温暖感受

Polartec® 摇粒绒面料，温暖舒适。膝盖部位采用不易撕裂的梭织覆面，提升关键部位的耐穿性。

妥善收纳

侧边口袋和额外后身口袋，为基本物品或户外探险时发掘的小宝物提供充裕收纳空间。

专为未来探险家打造

内侧梭织标签，可添加 3 个名字。设计有何用意？让你可以随时将这款长裤送给未来的探险家。

小径漫行

我们的团队受到野外奇幻色彩和形状的启发，前往俄勒冈州波特兰的森林公园展开夜间任务。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，可供调节贴合效果，打造舒适穿着体验
  • 弹性裤管口设计，有助稳固裤身，抵御寒冷

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/热辣咖喱黄/赭黄/亮深红
  • 款式： DQ8737-480

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百搭的穿搭风格。

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