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Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"
大童摇粒绒户外长裤
¥599
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此配色当前无货
Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童摇粒绒长裤专为户外活动打造，无论是日间徒步、郊外露营，还是在寒冷的早晨步行上学，皆可令你自在畅动。采用 Polartec® 摇粒绒面料，质感柔软，营造舒适温暖感受。宽松版型设计，可内搭短裤或紧身运动裤，助你从容应对不同探险活动。此外，还设有多个口袋，满足你的储物需求。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/热辣咖喱黄/赭黄/亮深红
- 款式： DQ8737-480
Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"
¥599
Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 大童摇粒绒长裤专为户外活动打造，无论是日间徒步、郊外露营，还是在寒冷的早晨步行上学，皆可令你自在畅动。采用 Polartec® 摇粒绒面料，质感柔软，营造舒适温暖感受。宽松版型设计，可内搭短裤或紧身运动裤，助你从容应对不同探险活动。此外，还设有多个口袋，满足你的储物需求。
温暖感受
Polartec® 摇粒绒面料，温暖舒适。膝盖部位采用不易撕裂的梭织覆面，提升关键部位的耐穿性。
妥善收纳
侧边口袋和额外后身口袋，为基本物品或户外探险时发掘的小宝物提供充裕收纳空间。
专为未来探险家打造
内侧梭织标签，可添加 3 个名字。设计有何用意？让你可以随时将这款长裤送给未来的探险家。
小径漫行
我们的团队受到野外奇幻色彩和形状的启发，前往俄勒冈州波特兰的森林公园展开夜间任务。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，可供调节贴合效果，打造舒适穿着体验
- 弹性裤管口设计，有助稳固裤身，抵御寒冷
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/热辣咖喱黄/赭黄/亮深红
- 款式： DQ8737-480
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百搭的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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