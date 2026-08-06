Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

¥799

轻盈温暖，出众叠搭

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 女子圆领运动上衣，出众温暖，让你应对寒冷。可叠搭或单穿，皆能带来轻盈舒适感受。独立式设计细节，致敬俄勒冈州的史密斯巨岩，这也是这款起绒上衣背后的设计灵感。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款圆领上衣，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

小径漫行

该款圆领上衣的名称源自狼溪，这是一条沿着史密斯巨岩标志性攀岩墙下的克鲁克德河蜿蜒向前的小径。

柔软非凡，出众温暖

Polartec® 起绒面料柔软非凡，帮助保持温暖与干爽。质感轻盈，透气出众，助你在漫步小径时畅享舒适感受。