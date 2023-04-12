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      Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

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      Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 男子套头连帽衫采用 100% 再生聚酯纤维制成，缔造出众温暖效果。该套头衫配有风帽，可单穿亦可叠搭，助你应对不良天气。这款起绒连帽衫以细节致敬其灵感之源：俄勒冈州的史密斯巨岩。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CV0643-010

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