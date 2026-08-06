Nike ACG Polartec® "Wolf Tree"

¥689 ¥899 23% 折让

柔软温暖，出色包覆

Nike ACG Polartec® "Wolf Tree" 男子套头连帽衫采用 100% 再生聚酯纤维制成，缔造出众温暖效果。该套头衫配有风帽，可单穿亦可叠搭，助你应对不良天气。这款起绒连帽衫以细节致敬其灵感之源：俄勒冈州的史密斯巨岩。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为打造这款连帽衫，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，探索环境对我们的装备及使用方法的影响。

小径漫行

该款连帽衫的名称源自狼溪，这是一条沿着史密斯巨岩标志性攀岩墙下的克鲁克德河蜿蜒向前的小径。

柔软出众，非凡温暖

Polartec® 面料柔软非凡，助你畅享温暖。质感轻盈，透气出众，助你在漫步小径时畅享舒适感受。