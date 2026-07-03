ACG Radical AirFlow Apex

¥449

革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。这款 ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽洞洞帽旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，可让空气直接流向头部，带来清爽舒适体验。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的佩戴测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。

锐意创新 Radical AirFlow 采用透气出众的开孔结构，有助于将气流直接引导至头部，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。 锐意结构 帽冠采用柔软的开孔式针织面料，非凡舒适，有助散热。环绕式帽檐提供出色包覆。 锐意舒适 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适。