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ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽 - 白色/白色

ACG Radical AirFlow Apex

Dri-FIT 速干渔夫运动帽

¥449
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革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。这款 ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，可让空气直接流向头部，带来清爽舒适体验。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的佩戴测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

¥449

革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。这款 ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，可让空气直接流向头部，带来清爽舒适体验。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的佩戴测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。

锐意创新

Radical AirFlow 采用透气出众的开孔结构，有助于将气流直接引导至头部，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。

锐意结构

帽冠采用柔软的开孔式针织面料，非凡舒适，有助散热。环绕式帽檐提供出色包覆。

锐意舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适。

产品细节

  • ACG 梭织标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IX1855-100

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