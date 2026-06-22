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ACG Radical AirFlow Apex
Dri-FIT 速干渔夫运动帽
¥449
革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。这款 ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，可让空气直接流向头部，带来清爽舒适体验。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的佩戴测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IX1855-100
ACG Radical AirFlow Apex
¥449
革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。这款 ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，可让空气直接流向头部，带来清爽舒适体验。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的佩戴测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。
锐意创新
Radical AirFlow 采用透气出众的开孔结构，有助于将气流直接引导至头部，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。
锐意结构
帽冠采用柔软的开孔式针织面料，非凡舒适，有助散热。环绕式帽檐提供出色包覆。
锐意舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适。
产品细节
- ACG 梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IX1855-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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