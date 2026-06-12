ACG Radical AirFlow

¥899

革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。ACG Radical AirFlow Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步上衣洞洞衣旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，将气流直接引导至你的肌肤，让你在加快配速时保持清爽。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的穿着测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。

锐意创新 Radical AirFlow 采用透气出众的开孔结构，有助于将气流直接引导至肌肤，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。 锐意结构 整版采用柔软的开孔式针织面料，舒适亲肤。弹性包边细节，带来非凡的舒适度和耐用性。 锐意舒适 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节 开孔针织结构，带来出众透气体验，触感柔软

肩部、衣袖和衣身采用宽松设计，减少束缚感