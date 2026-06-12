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ACG Radical AirFlow
Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步上衣洞洞衣
¥899
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此配色当前无货
革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。ACG Radical AirFlow Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步上衣洞洞衣旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，将气流直接引导至你的肌肤，让你在加快配速时保持清爽。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的穿着测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。
- 显示颜色： 白色/煤黑
- 款式： IV5369-100
ACG Radical AirFlow
¥899
革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。ACG Radical AirFlow Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步上衣洞洞衣旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，将气流直接引导至你的肌肤，让你在加快配速时保持清爽。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的穿着测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。
锐意创新
Radical AirFlow 采用透气出众的开孔结构，有助于将气流直接引导至肌肤，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。
锐意结构
整版采用柔软的开孔式针织面料，舒适亲肤。弹性包边细节，带来非凡的舒适度和耐用性。
锐意舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 开孔针织结构，带来出众透气体验，触感柔软
- 肩部、衣袖和衣身采用宽松设计，减少束缚感
产品细节
- 胸前饰有 ACG 品牌标志
- 左侧下摆饰有梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/煤黑
- 款式： IV5369-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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