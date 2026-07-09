ACG Radical AirFlow Fly

¥349

革新产品，为运动员而生。Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。这款 ACG Radical AirFlow Fly Dri-FIT 速干可调节越野跑步运动帽洞洞帽旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，将气流直接引导至你的头部，让你在加快配速时保持清爽。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的佩戴测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。

锐意创新 Radical AirFlow 采用透气出众的开孔结构，有助于将气流直接引导至头部，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。 锐意结构 柔软的开孔式针织面料，非凡舒适，有助散热。带有 ACG 梭织标签的魔术贴粘扣式固定带，让你在运动时轻松调节贴合度。 锐意舒适 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适。

其他细节 低帽冠设计，舒适贴合，在你加快步伐穿越困难地形时带来稳固感受

预弯弧形帽檐设计，有助减少阳光干扰视线