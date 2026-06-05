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ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT 姚妙同款男子速干长袖越野跑步上衣洞洞衣 - 白色/煤黑

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT 姚妙同款男子速干长袖越野跑步上衣洞洞衣

¥999

售罄：

此配色当前无货

Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT 姚妙同款男子速干长袖越野跑步上衣洞洞衣旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，将更多气流直接引导至你的肌肤，让你在加快配速时保持清爽。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的穿着测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。


  • 显示颜色： 白色/煤黑
  • 款式： IQ5849-100

ACG Radical AirFlow NXT

¥999

革新产品，为运动员而生。

Radical AirFlow 面料大胆革新，以强化透气表现为核心。ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT 姚妙同款男子速干长袖越野跑步上衣洞洞衣旨在充分发挥 Radical AirFlow 创新技术的优势，将更多气流直接引导至你的肌肤，让你在加快配速时保持清爽。Radical AirFlow 经过 ACG 越野跑精英运动员的穿着测试，性能优越。现在轮到你来感受清爽了。

锐意创新

Radical AirFlow 采用透气开孔结构，有助于将更多气流直接引导至肌肤，从而在运动过程中实现汗水的快速蒸发。精心设计的开口细节旨在加速气流流动，有助于发挥身体的自然降温机制。

锐意结构

整版采用柔软的开孔式针织面料，在高热区域和易受摩擦区域融入了开口设计，旨在帮助你在跑步过程中保持干爽舒适。

锐意测试

这是 Nike 跑步系列历史上规模空前的实地测试项目之一，在整个 2025 年精英赛季期间，All Conditions Racing Department (ACRD) 的成员对这款服装的原型进行了测试。Nike 设计师根据比赛期间的反馈意见，对这款服装进行了改进。精英山地跑者兼 ACRD 运动员凯莱布·奥尔森穿着原型服，在 2025 年艰苦的 100 英里耐力跑比赛中夺冠，创下了该比赛历史上第二快的赛道成绩。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 超透气开孔针织面料，质感柔软，舒适亲肤
  • 袖口与下摆采用弹性包边设计，运动时有助于稳固衣身

产品细节

  • 胸前饰有 ACG 品牌标志
  • 背面饰有 ALL CONDITIONS Racing Dept (ACRD) 品牌标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/煤黑
  • 款式： IQ5849-100

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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