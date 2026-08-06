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Nike ACG React Terra Gobe
男子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG React Terra Gobe 男子运动鞋结合耐穿性和 ACG 风格，让你舒适抵达目的地。织物与合成材质组合鞋面具备出色透气性和耐穿性，中底采用 Nike React 技术，打造舒适非凡的顺畅步履体验。
- 显示颜色： 亮深红/帆白/明亮紫
- 款式： BV6344-600
Nike ACG React Terra Gobe
¥1,099
耐穿设计，舒适体验
Nike ACG React Terra Gobe 男子运动鞋结合耐穿性和 ACG 风格，让你舒适抵达目的地。织物与合成材质组合鞋面具备出色透气性和耐穿性，中底采用 Nike React 技术，打造舒适非凡的顺畅步履体验。
其他细节
- Nike React 技术带来缓震迈步感受，实现舒适穿着体验
- 脚踝添加泡棉衬垫，缔造柔软舒适的穿着体验
- 橡胶鞋头有效提升耐穿性，橡胶外底增强抓地力
产品细节
- 鞋舌和后跟添加 ACG 贴片
- 反光细节
- 尺码偏小，建议选大半码
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 亮深红/帆白/明亮紫
- 款式： BV6344-600
Nike ACG
Nike All Conditions Gear 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，令你征服或攻克都市中的不良天气条件或地形环境。出色防护面料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元存储体验和风格穿搭选择。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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