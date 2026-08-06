 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike ACG React Terra Gobe 男子运动鞋 - 亮深红/帆白/明亮紫

Nike ACG React Terra Gobe

男子运动鞋

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG React Terra Gobe 男子运动鞋结合耐穿性和 ACG 风格，让你舒适抵达目的地。织物与合成材质组合鞋面具备出色透气性和耐穿性，中底采用 Nike React 技术，打造舒适非凡的顺畅步履体验。


  • 显示颜色： 亮深红/帆白/明亮紫
  • 款式： BV6344-600

Nike ACG React Terra Gobe

¥1,099

耐穿设计，舒适体验

Nike ACG React Terra Gobe 男子运动鞋结合耐穿性和 ACG 风格，让你舒适抵达目的地。织物与合成材质组合鞋面具备出色透气性和耐穿性，中底采用 Nike React 技术，打造舒适非凡的顺畅步履体验。

其他细节

  • Nike React 技术带来缓震迈步感受，实现舒适穿着体验
  • 脚踝添加泡棉衬垫，缔造柔软舒适的穿着体验
  • 橡胶鞋头有效提升耐穿性，橡胶外底增强抓地力

产品细节

  • 鞋舌和后跟添加 ACG 贴片
  • 反光细节
  • 尺码偏小，建议选大半码
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 亮深红/帆白/明亮紫
  • 款式： BV6344-600

Nike ACG

Nike All Conditions Gear 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，令你征服或攻克都市中的不良天气条件或地形环境。出色防护面料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元存储体验和风格穿搭选择。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。