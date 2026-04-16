Nike ACG

¥799

小雨也无法阻挡你的越野脚步。Nike ACG Repel 姚妙同款女子拒水越野跑步夹克采用拒水面料，即使潮湿天气也能保持舒适。如果天气转晴，可将外套收纳至右侧口袋中，便于存放。配色 570 为运动员姚妙同款。

随心调整 需要脱下夹克时，夹克可收纳至右侧口袋中，实现灵巧便携体验。配有小钩扣，可固定收纳的夹克。 匠心设计，无惧雨天 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。风帽搭配松紧抽绳，可轻松束紧，有效提升包覆效果。 隐藏细节 领口左侧内置小口哨，便于取用。风帽背面的开口设计，有助透气。