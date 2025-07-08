 
Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤 - 足球灰/闪电蓝/山峰白

Nike ACG "Reservoir Goat"

男子印花短裤

21% 折让

Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候和景观，采用轻盈梭织面料，缔造出色的穿着体验。 标准版型设计，可随行而动，助你在湿热天气中无拘畅动，奋力向前。


  • 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/山峰白
  • 款式： HJ2890-085

Nike ACG "Reservoir Goat"

21% 折让

Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候和景观，采用轻盈梭织面料，缔造出色的穿着体验。 标准版型设计，可随行而动，助你在湿热天气中无拘畅动，奋力向前。

灵感源自哥斯达黎加

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

整装待发，开启探险

拉链网眼布衬里插手口袋，方便安全储物。 衬裤富有支撑力，搭配包边裤脚，营造舒适感受。 ACG 三角钩环，便于安全固定钥匙。

其他细节

  • 标准版型，塑就休闲的日常穿着体验
  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感

产品细节

  • 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
  • 左侧口袋的拉链头配有 ACG 鳄鱼头装饰
  • 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/山峰白
  • 款式： HJ2890-085

尺寸与尺码

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