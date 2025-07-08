Nike ACG "Reservoir Goat"
男子印花短裤
21% 折让
Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候和景观，采用轻盈梭织面料，缔造出色的穿着体验。 标准版型设计，可随行而动，助你在湿热天气中无拘畅动，奋力向前。
- 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/山峰白
- 款式： HJ2890-085
Nike ACG "Reservoir Goat"
21% 折让
Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候和景观，采用轻盈梭织面料，缔造出色的穿着体验。 标准版型设计，可随行而动，助你在湿热天气中无拘畅动，奋力向前。
灵感源自哥斯达黎加
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
整装待发，开启探险
拉链网眼布衬里插手口袋，方便安全储物。 衬裤富有支撑力，搭配包边裤脚，营造舒适感受。 ACG 三角钩环，便于安全固定钥匙。
其他细节
- 标准版型，塑就休闲的日常穿着体验
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 左侧口袋的拉链头配有 ACG 鳄鱼头装饰
- 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/山峰白
- 款式： HJ2890-085
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。