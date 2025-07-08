Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候和景观，采用轻盈梭织面料，缔造出色的穿着体验。 标准版型设计，可随行而动，助你在湿热天气中无拘畅动，奋力向前。

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

Nike ACG "Reservoir Goat" 男子印花短裤设计灵感源自哥斯达黎加的气候和景观，采用轻盈梭织面料，缔造出色的穿着体验。 标准版型设计，可随行而动，助你在湿热天气中无拘畅动，奋力向前。

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