Nike ACG "Reservoir Goat"
男子短裤
10% 折让
Nike ACG "Reservoir Goat" 男子短裤从西得克萨斯的风景中汲取设计灵感，采用轻盈梭织面料，巧搭焕新仙人掌印花。标准版型，可随行而动，助你无拘畅动，奋力向前。
- 显示颜色： 浅卡其/山峰白
- 款式： HV0596-229
灵感源自西得克萨斯
为打造这款短裤，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。在该地区划独木舟露营时，我们获得了灵感，设计出无论是水域还是沙漠皆可轻松驾驭的服装，助你保持舒适。
整装待发，开启探险
拉链网眼布衬里插手口袋，帮助存放随身物品。胯下拼接设计，塑就自如运动体验；内置衬裤富有支撑力，搭配弹性包边，营造舒适感受。ACG 三角钩环，便于安全挂放钥匙。
其他细节
- 标准版型，塑就休闲的日常穿着体验
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
产品细节
- 刺绣 ACG 和后腰右下方耐克勾勾标志
- 左侧拉链口袋设有 ACG 仙人掌装饰拉链头
- 后腰内置挂环设计
- 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其/山峰白
- 款式： HV0596-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
