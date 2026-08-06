Nike ACG "Rope de Dope"

¥1,399

方便收纳，拒水保暖

别让寒冷天气阻拦你踏上户外冒险征程。穿上 Nike ACG "Rope de Dope" 女子可收纳保暖夹克，不惧不良天气。拒水保暖设计，帮助在不良天气中保持舒适。可收纳口袋设计，方便将脱下的夹克轻松收纳携行。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

独立式细节

该款夹克取名自 Rope de Dope，一块位于克鲁克德河旁的巨型卵石，设有多个攀登点。内置标签饰有结合周边区域细节的岩石图案。

保暖拒水

梭织面料，顺滑亲肤。采用由超细纤维制成的 PrimaLoft® 填充物，带来保暖舒适的穿着体验。 匠心技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。拒水处理，帮助身体保持干爽。

匠心设计，有效应对

全长拉链设计，可自行调节包覆效果和透气性。拉上拉链并戴上风帽，帮助应对不良天气。风帽贴合设计，打造舒适贴合感。

方便储物

拉链口袋，可供安全收纳装备。当你需要脱下夹克时，可将其收纳至其中一个口袋中，便于轻松携带。