第 1 张图片，共 7 张图片
Nike ACG "Rope de Dope"
女子可收纳保暖夹克
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
别让寒冷天气阻拦你踏上户外冒险征程。穿上 Nike ACG "Rope de Dope" 女子可收纳保暖夹克，不惧不良天气。拒水保暖设计，帮助在不良天气中保持舒适。可收纳口袋设计，方便将脱下的夹克轻松收纳携行。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/嫩芽金
- 款式： CV0613-010
Nike ACG "Rope de Dope"
¥1,399
方便收纳，拒水保暖
别让寒冷天气阻拦你踏上户外冒险征程。穿上 Nike ACG "Rope de Dope" 女子可收纳保暖夹克，不惧不良天气。拒水保暖设计，帮助在不良天气中保持舒适。可收纳口袋设计，方便将脱下的夹克轻松收纳携行。
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
独立式细节
该款夹克取名自 Rope de Dope，一块位于克鲁克德河旁的巨型卵石，设有多个攀登点。内置标签饰有结合周边区域细节的岩石图案。
保暖拒水
梭织面料，顺滑亲肤。采用由超细纤维制成的 PrimaLoft® 填充物，带来保暖舒适的穿着体验。 匠心技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。拒水处理，帮助身体保持干爽。
匠心设计，有效应对
全长拉链设计，可自行调节包覆效果和透气性。拉上拉链并戴上风帽，帮助应对不良天气。风帽贴合设计，打造舒适贴合感。
方便储物
拉链口袋，可供安全收纳装备。当你需要脱下夹克时，可将其收纳至其中一个口袋中，便于轻松携带。
其他细节
- 收纳式口袋采用内置钩环设计 可供挂放钥匙
- 袖口、下摆和风帽搭配弹性设计，锁热保暖
产品细节
- 采用 Primaloft® 标志
- 反光设计元素
- 面料/里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/嫩芽金
- 款式： CV0613-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。