Nike ACG "Rope De Dope"

¥999

方便收纳，拒水保暖

从俄勒冈州的自然奇观中汲取设计灵感，适合探险活动穿搭。Nike ACG "Rope De Dope" Packable 男子保暖马甲采用拒水设计，上身舒适，方便收纳。该款马甲专为在寒冷天气中徒步而设计，可收纳放入自身口袋中。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款马甲，Nike 团队特别前往俄勒冈州的热门自然景点。攀岩胜地史密斯巨岩和火山口湖的纯净水域，有助我们和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

从河畔攀登汲取灵感

该款马甲取名自 Rope de Dope，一块位于克鲁克德河旁的巨型卵石，设有多个攀登点。内置标签饰有结合周边区域细节的岩石图案。

有效应对

梭织面料，顺滑亲肤。结合由微细纤维制成的 PrimaLoft® 填充物，打造轻便舒适设计。微细纤维帮助舒适保暖。匠心技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。拒水处理，帮助身体保持干爽。

轻松收纳

拉链口袋可保持双手温暖，提供充裕储物空间。当你需要脱下马甲时，可将其收纳至其中一个口袋中，便于轻松携带。