Nike ACG Rufus
男子运动鞋
10% 折让
Nike ACG Rufus 男子运动鞋融合抓地力出众的外底和回弹缓震的中底设计，让你从山径探野到城市穿梭都能畅享舒适抓地脚感。 易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替佳选。 速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。
- 显示颜色： 体育场绿/浅柠檬黄/暗烟灰/卡其
- 款式： IB5843-300
产品细节
- 织物鞋面
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
