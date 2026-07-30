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Nike ACG Rufus 男子运动鞋 - 大学灰/幻影灰白/珍珠灰/卡其

Nike ACG Rufus

男子运动鞋

11% 折让

Nike ACG Rufus 男子运动鞋融合抓地力出众的外底和回弹缓震的中底设计，让你在城市穿梭时畅享舒适抓地脚感。易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替佳选。速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。


  • 显示颜色： 大学灰/幻影灰白/珍珠灰/卡其
  • 款式： HJ4334-001

Nike ACG Rufus

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Nike ACG Rufus 男子运动鞋融合抓地力出众的外底和回弹缓震的中底设计，让你在城市穿梭时畅享舒适抓地脚感。易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替佳选。速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。

产品细节

  • 织物鞋面
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 大学灰/幻影灰白/珍珠灰/卡其
  • 款式： HJ4334-001

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