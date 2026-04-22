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Nike ACG Rufus
男子运动鞋
20% 折让
Nike ACG Rufus 男子运动鞋融合抓地外底和回弹缓震的中底设计，让你从山径探野到城市穿梭都能畅享舒适抓地脚感。易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替单品。速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/黑/惊喜可可色
- 款式： IM4953-600
Nike ACG Rufus
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Nike ACG Rufus 男子运动鞋融合抓地外底和回弹缓震的中底设计，让你从山径探野到城市穿梭都能畅享舒适抓地脚感。易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替单品。速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。
其他细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
产品细节
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/黑/惊喜可可色
- 款式： IM4953-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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