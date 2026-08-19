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ACG Second Sunrise
Dri-FIT ADV 男子速干短裤（含衬裤）
12% 折让
来场远足。徒步旅行，解放双手。ACG Second Sunrise Dri-FIT ADV 男子速干短裤（含衬裤）采用导湿速干技术、轻盈梭织面料和透气网眼拼接设计，专为长途旅行而打造。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的弹力挂环，助你专注登顶。
- 显示颜色： 图腾黑紫/矿物岩板蓝/山峰白
- 款式： IO9676-502
ACG Second Sunrise
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来场远足。徒步旅行，解放双手。ACG Second Sunrise Dri-FIT ADV 男子速干短裤（含衬裤）采用导湿速干技术、轻盈梭织面料和透气网眼拼接设计，专为长途旅行而打造。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的弹力挂环，助你专注登顶。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 内置衬裤搭配包边设计
- 弹性腰部搭配双向抽绳
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/矿物岩板蓝/山峰白
- 款式： IO9676-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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